Kayserispor'da gözler Konyaspor maçına çevrildi

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Atiker Konyaspor ile 22 Eylül Cumartesi günü yapacakları maçı kazanarak kötü bir oyunla kaybettikleri Göztepe maçının izlerini silmeye çalışacaklarını söyledi.

Sağlam, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan haftada Göztepe karşısında kötü bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti. İlk 4 hafta sergiledikleri futboldan çok uzak kaldıklarını belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Baştan sona kötü oynadığımız, maç boyunca hiçbir şey yapmadığımız, ilk 4 haftalık performansın tam tersi, bize yakışmayan bir mücadele oldu. Lig uzun bir maraton, bundan sonraki süreçte de kaybedeceğiz, belki bazı maçlarda da kötü oynayacağız ama Göztepe maçındaki gibi bir oyunu yaşamak istemediğimizi futbolcu arkadaşlarımızla paylaştık. Hepimiz üzüldük ama lig devam ediyor. Önümüzdeki cumartesi günü, hem Göztepe maçını telafi edebileceğimiz hem de hedefimiz olan üst sıralara yaklaşmak için güzel bir fırsat. İnşallah kazanma serisi yakalamak için Konyaspor maçı iyi bir fırsat olacak. Cumartesi gününe kadar hazırlıklarımızı tam anlamıyla yapıp, bu süreyi iyi değerlendirip, Konyaspor maçını güzel bir şekilde oynayıp tekrar yukarılara çıkmayı istiyoruz."

Sağlam, "Takımda revizyon düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Her an yapabiliriz. Bundan sonraki süreçte de performans düşüklüğü, sistemimizle ya da rakibin taktik anlayışı ile alakalı değişiklikler olabilir. Bunları sezon içerisinde göreceğiz. Göztepe maçında 1 oyuncuda değil 11 futbolcuda da performans düşüklüğü vardı. Sezon içerisinde bunlar yaşanacaktır." yanıtını verdi.





- Başkan Bedir: "Konyaspor'u yenmek istiyoruz"





Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir de Göztepe karşısında hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Göztepe maçında kendilerine yakışmayan bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Bedir, "Hem fert hem de takım olarak iyi değildik. Bu maçta yenilme hakkımızı kullandık. İnşallah bu kötü oyunu bundan sonraki maçlarda görmeyiz." diye konuştu.

Atiker Konyaspor maçını kazanıp taraftarlarına Göztepe maçını unutturmak istediklerini kaydeden Bedir, "Konyaspor ile aynı puana sahibiz. Onların geçtiğimiz yıldan oturmuş bir kadrosu var. Güçlü ve iddialı bir takım. Biz de öyleyiz. Çok ciddi ve güzel bir maç oynanacağını düşünüyorum. Güçlü bir taraftar desteği ile kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanarak Konyaspor'u yenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Antrenman





Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takım, antrenmanda koşunun ardından pas organizasyonları ve şut çalışması yaptı.



