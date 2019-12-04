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Kayserispor'da Georges Ntep, sözleşmesini tek taraflı feshetti

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kamerunlu futbolcu Paul Georges Ntep ile yollar ayrıldı.Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sezon başında Kayserispor'un Almanya'nın Wolfsburg takımından...

Spor 04.12.2019, 12:38
Kayserispor'da Georges Ntep, sözleşmesini tek taraflı feshetti
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KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kamerunlu futbolcu Paul Georges Ntep ile yollar ayrıldı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sezon başında Kayserispor'un Almanya'nın Wolfsburg takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncu Ntep, alacakları dolayısıyla sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kulüp yönetim kurulunun 25 Kasım'da yaptığı toplantı sonrası kadro dışı bırakılan Ntep, Kayseri'den ayrılarak Almanya'ya gitmişti. Ntep, sarı-kırmızılı takım ile 5 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmıştı.

Kayserispor'da, Beşiktaş maçının ardından Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor da takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

#Futbol #İstikbal Mobilya Kayserispor #Paul Georges Ntep #SÜPER LİG
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