Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

KAYSERİ (AA) - Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol-pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmalarının ardından tamamlandı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Deniz Türüç katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan futbolculardan Bilal Başaçıkoğlu salonda çalıştı, Silvestre Varela da koşu yaptı.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.