Kayserispor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 26 Mayıs Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Ligi en iyi şekilde kapatmak istediklerini belirten Karaman, son maçı oynadıktan sonra gelecek sezon için bir rota çizmek zorunda olduklarını söyledi.
Bir basın mensubunun Kayserispor'da kalıp kalmayacağı sorusu üzerine Karaman, şunları kaydetti:
- Antrenman
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman sahasında kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmalarıyla idmanı tamamladı.