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Kayserispor'da bir ayrılık daha
- Daha önce kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, takımdan ayrıldığını açıkladı
Spor 10.12.2019, 21:35
KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un oyuncusu Bilal Başacıkoğlu takımdan ayrıldığını duyurdu.
Daha önce kadro dışı bırakılan ve tek taraflı fesih hakkı elde eden 24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada, kulüpte oynadığı süre boyunca takımı için elinden geleni yaptığını belirtti.
Bilal Başacıkoğlu'nun ayrılışıyla ilgili Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada oyuncuya bundan sonraki hayatında başarılar dileklerini söyledi.
Hollanda'nın Feyenoord kulübünden 2018-2019 sezonunda Kayserispor'a transfer olan Bilal Başacıkoğlu, sarı-kırmızılı ekiple 33 lig maçına çıkmış, gol atma başarısı gösterememişti.
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