Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları





KAYSERİ (AA) - Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları maçın, kötü gidişatı olumluya çevirmek için iyi bir fırsat olacağını söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ertuğrul Sağlam, Kayserispor'un lige iyi başladığını, ilk 4 hafta sonunda takımları adına ortaya çıkan pozitif durumun, son iki haftada aldıkları yenilgilerle ortadan kalktığını belirtti.

Göztepe ve Atiker Konyaspor mağlubiyetlerinin moralleri bozduğunu ancak kısa sürede oyuncularının kendilerine yakışan futbolu sahaya yansıtacaklarından emin olduğunu ifade eden Sağlam, "İlk 4 haftadan sonra her şey rayına oturdu. Her şey güzel giderken, üstüne Fenerbahçe maçı galibiyeti ile oluşan pozitif bir durum vardı. Maalesef son iki haftada aldığımız mağlubiyetler, bu durumu tersine çevirdi. Ülkemizin futbola bakış açısı bu. Üç haftada mükemmel bir takım oluyorsunuz, 2 haftada çok kötü bir takım haline geliyorsunuz. Spora bakış açımızı bu. Bu takıma, kadroya sonuna kadar güveniyorum. İnşallah bu olumsuz durum değişecek." diye konuştu.

Beşiktaş maçının olumsuz havayı tersine çevirmek için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Önümüzde güzel bir fırsat var. Beşiktaş gibi büyük bir takımla oynayacağız. Beşiktaş maçını iyi değerlendirerek, güzel günlerin başlangıcını sağlayabiliriz. Hafta boyunca iyi bir şekilde çalışacağız. Rakibimizin öne çıkan özellikleri, avantajları neyse, iyi çalışıp, ona göre önlem almaya gayret edeceğiz. Takım olarak hata yaptığımız konular var ve onları azaltmaya çalışacağız. İyi yaptığımız şeyleri de daha iyiye ulaştırmaya çalışacağız. Bu kötü gidişatı olumluya çevirmeye çalışacağız. Ben takımıma, oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum ve inanıyorum. Futbolda istemediğiniz sonuçlarla, oyunlarla karşılaşabiliyorsunuz. İki haftada maalesef şanssız pozisyonlar yaşadık. Futbolun içeresinde olmaması gereken pozisyonlarla karşı karşıya kaldık. Basit hatalar da yaptık ve sonucunda bu bize pahalıya maloldu. Ancak 2 maç yenildik diye kafamızı öne eğip, karalar bağlayacak değiliz. Bizim bundan kurtulacak kalitemiz, yeteneğimiz, yüreğimiz ve tecrübemiz var. Dolayısıyla, taraftarlarımız merak etmesin. İnşallah bu takım iki hafta önceki, herkesin umutla baktığı takım haline gelecek."





- Bedir: "Kayıpları telafi etmeye çalışacağız"





Gazetecilere açıklamada bulunan Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, ligde son oynadıkları Atiker Konyaspor maçında hesapta olmayan bir sonuçla karşılaştıklarını belirterek, "Büyük umutlarla bu maça hazırlanmıştık. Son 2 yıl içeresinde belki de oyuncuların en fazla motive olduğu maçtı. Fakat planladığımız gibi olmadı. Belki de bugüne kadar oynadığımız en kötü maçı çıkardık." dedi.

Artık önlerindeki Beşiktaş maçını düşünmeye başaladıklarını anlatan Bedir, "Göztepe ile Atiker Konyaspor maçlarındaki kayıplarımızı, Beşiktaş ve ardından oynayacağımız Çaykur Rizespor müsabakalarında telafi etmeye çalışacağız. Ondan sonra da milli takım arası var. Tüm takımlar dinlenme fırsatı bulacak. Her gün yeni bir başlangıç, her maç yeni bir mücadeledir. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Oyuncularımız, 'Mutlaka kazanacağız.' parolasıyla bu maça hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.





- "Beşiktaş maçının Kayseri'de oynanma ihtimali var"





Erol Bedir, fikstüre göre İstanbul'da yapmaları gereken Beşiktaş karşılaşmasının, Kayseri'de oynanma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Bu karşılaşmanın Kayseri'ye alınabileceğini dile getiren Bedir, şöyle devam etti:

"Bu maçın Kayseri'de oynanması ihtimali var. Bu da az ihtimal değil, yüzde 51'in üzerinde. Zannediyorum bugünkü Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra açıklanacaktır. Çünkü diğer kulüplerin de olurları alınmış. Biz de buna, 'Tamam.' dedik. Bunu kabul etmemizdeki en önemli etken, son maçta 2-0 yenilmemize rağmen taraftarlarımızın takımlarına ciddi bir şekilde sahip çıkması ve en ufak bir yeise kapılmamalarıydı. Eğer Kayseri'de oynanırsa daha dolu, tıklım tıklım tribünlerde Beşiktaş ile baş edebileceğimizi düşünüyoruz. Deplasmanda da olsa takımımız alışkın, oradan da puan ya da puanlarla dönebilecek güçtedir."

Öte yandan Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takım, antrenmanda koşunun ardından pas organizasyonları ve şut çalışması yaptı.