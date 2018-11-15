Kayserispor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

KAYSERİ (AA) - Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Ertuğrul...

Kayserispor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
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KAYSERİ (AA) - Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol-pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Antrenmanı, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir de bir süre izledi.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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