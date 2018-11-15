Kayserispor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları





KAYSERİ (AA) - Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol-pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.



Antrenmanı, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir de bir süre izledi.



Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.