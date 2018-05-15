Kayserispor, Sumudica ile yollarını ayırdı

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2017-18 futbol sezonu başında takımımızı çalıştırmak ve koyduğumuz hedeflere birlikte yürümek üzere yola çıktığımız teknik direktörümüz Sayın Marius Sumudica, Türkiye'deki ilk yılı olmasına ve takımdaki yeni oyuncuların da 14-15 gibi çok sayıda bulunmasına rağmen sezonun ilk yarısında, yönetimimizin hedefleriyle uyumlu üst düzey başarı sağlamış ve çok iyi futbolla birlikte, 30 puan toplamayı da başarmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ancak sezonun ikinci yarısında aynı başarının tekrarlanamadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetim olarak kendisine ve oyunculara verilen maddi manevi desteğe rağmen bir türlü ilk yarı performansına ulaşılamamıştır. Bu süreçte, hocamız da bu durumdan rahatsızlığını ifade ederek birkaç hafta önce ayrılma isteğinde bulunmuş ancak yönetimimiz istikrar açısından devam etmesini sağlamıştır. Ancak geldiğimiz noktada Sayın Sumudica ile yaptığımız görüş alışverişi sonucu, birkaç takviye olsa da önümüzdeki sezonda da çoğunlukla aynı futbolcu grubu ile yola devam edileceğinden koordinasyon ve iletişimde sıkıntıyla hedeflenen başarı açısından da tereddütler oluştuğundan karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızın ayrılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Hocamıza Kayserispor'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kendisini tanımaktan mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Güle güle Şumi, kariyerinde başarılar."