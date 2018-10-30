Kayserispor, Pazarspor maçına hazır

KAYSERİ (AA) - Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Pazarspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığından dolayı forma giyemeyen Deniz Türüç de çalışmalara katıldı.