Kayserispor, moral arıyor





KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacakları Demir Grup Sivasspor'u yenerek, moral kazanmak istediklerini belirtti.

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Sivasspor'u konuk edeceklerini ve hedefleri açısından söz konusu karşılaşmanın çok önemli olduğunu aktardı.

Başkan Erol Bedir, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son 2 sezondur içeride ve dışarıda Kayserispor'umuza yoğun destek veren büyük taraftarımız için de Sivasspor maçının ayrı bir önemi bulunmakta. Takımımız bu maçta alacağı 3 puanla büyük moral kazanacaktır. İki takım bugüne kadar 38 kez karşılaşmış, bu maçların 11'ini Kayserispor, 11'ini Sivasspor kazanmış, 16 karşılaşma ise berabere sonuçlanmıştır. Sivasspor ile pazar günü oynayacağımız maç çok önemli olup, değerli hemşehrilerimiz açısından da ayrı bir özellik taşımaktadır."

Sivasspor maçlarında seyirci rekorlarının kırıldığına dikkati çeken Bedir, taraftarlardan tribünleri doldurarak takımlarına destek olmalarını, rakip takım ve taraftarına da misafirperverlik anlayışıyla davranmalarını istedi.

Erol Bedir, Kayserispor'un galibiyetiyle sonuçlanacağını inandıkları karşılaşmanın, fair play açısından da Türkiye gündemine geleceğini kaydetti.