Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, güven tazeledi

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda tekrar başkanlığa seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurul, yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup oylanmasıyla başladı.

Tek listeyle gidilen seçimde Erol Bedir, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Erol Bedir, burada yaptığı konuşmada, genel kurulun kentin en önemli markası Kayserispor adı altında birleşmeyi sağlaması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Kayseri gibi şehirlerde takımların kentin ortak değeri olduğunu belirten Bedir, "Bu genel kurulda iktidarıyla muhalefetiyle, bakanıyla, milletvekiliyle, belediye başkanlarıyla herkes Kayserispor'un yanında, Kayserispor için yüreklerinin attığını söylemek için hepsi buradalar. Buraya gelerek 'Kayserispor sahipsiz değil, Kayserispor hepimizin' dediler. İşlerini güçlerini bırakarak buraya geldiler ve bizimle beraber omuz omuza yola devam ediyorlar. Biz de onları kıramadık, onların vermiş olduğu, rica ettiği görevi büyük bir onurla, şerefle devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Bedir, Kayserispor'un kentin birleştirici unsuru olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"İl takımlarının özelliği herkesin ortak değeridir, herkesin ortak sevincidir. Dolayısıyla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kulüp başkanı, bir emanetçi olarak sizlerden ricam, Kayserispor'un siyaset üstü, politika dışı o şehirde yaşayan herkesin ortak iradesi olarak bilinmesi. Kayseri gibi takımlarda yöneticilerimizin takımın üzerinden elini ayağını çekme gibi hakkı hukuku olmaz, olamaz. Çünkü bir müddet sonra sıkıntı olduğunda meydana gelen enkaz yine bu şehri yönetenlerin kucağına bırakılıyor. İyi de yapılsa kötü de yapılsa zaman zaman yöneticilerin mutlaka ve mutlaka çağrılıp 'ne yapıyorsun arkadaş' denmesi lazım. Para istese de istemese de destek istese de istemese de denmesi lazım. 'Her şeyi kendim yapıyorum' dese de bir şekilde denetlenmesi lazım çünkü biz dernekler kanunu ile yönetiliyoruz. Biz yöneticilerin hiçbir sorumluluğu yok. 100-150 milyon liralardan bahsediliyor. Ben cami yaşatma derneğinin aynı mevzuatı ile o 150 milyon lirayı kullanıyorum. Eğer ben kötü niyetliysem, bu kaynakları kötü kullanırsam bir sorumluluğum yok. Ondan sonra da bırakır giderim o zamanki belediye başkanı, milletvekili, iktidarı, muhalefeti kim varsa 'alın kardeşim bu cenazenizi defnedin' derim."

Bunun önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Bedir, "Kulüpler yasası mutlaka çıkmalı ve tüzüğe yöneticilerin mali sorumluluğu getirilmelidir. Kendi döneminde yaptığı işlemlerden dolayı genel kurula bilgi vermek, genel kurul dışında borçlanmak gibi şeylerde mutlaka hesap vermelidir. Kayserispor'a bu zaman kadar resmi kuruluşlarımız o kadar çok yatırım yapmışlar ki milyonlara varan tesislerimiz var. Sonuç olarak Kayserispor iyi olursa birkaç menfaati kesilen hortumcunun dışında şehrin yüzde 99,99'u mutlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

Genel kurula, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, üyeler ve taraftar grupları katıldı.

Başkan Bedir'in yönetim kurulu listesinde, Berna Gözbaşı, Naci Bedir, Mustafa Orhan Taşçı, Mehmet Çakmak Uyar, Mustafa Gülsoy, Serdar Maraşlı, Erhan Karacaoğlan, Ali Kaynar, İsmail Çöl, Türker Horoz, Bahadır Kul, Mustafa Bakır, Fatih Çağlar Öcal, Mehmet Dönmez, Hasan Eskici ve Süleyman Akın yer aldı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, yayımladığı mesajda, yeniden başkanlığa seçilen Erol Bedir'i kutladı.