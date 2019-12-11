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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları...

Spor 11.12.2019, 09:14
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı
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KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gözbaşı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Gözbaşı, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflarla ilgili değerlendirme yapan Gözbaşı, "Fotoğrafların hepsi hayatın içinden. Özellikle Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerimizin fotoğrafı çok etkiledi. Spor kategorisinde de engelli yüzücünün fotoğrafı çok etkiliydi." dedi.

#fotoğraf oylaması #Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı #Mehmetçik
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