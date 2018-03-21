Kayserispor, Kucher'in sözleşmesini uzattı





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Kucher ile sözleşme uzattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tesislerde düzenlenen ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in de hazır bulunduğu törende 35 yaşındaki Kucher, 1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Kayserispor, Shakhtar Donetsk'te 7 Ukrayna ligi, 6 Ukrayna Kupası, 5 Ukrayna Süper Kupa ve 1 kez de UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Kucher'i sezon başında renklerine bağlamıştı.