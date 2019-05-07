Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı





KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Karaman, takım savunması konusunda eksiklikleri olduğunu ve bunu Trabzonspor maçında gördüklerini söyledi.

Trabzonspor'un 3 puanı daha fazla isteyen taraf olduğunu vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Puanla dönebileceğimizi düşündüğümüz bir maçtı ama yeteri kadar mücadele edemedik. Tabii ki Trabzonspor'un iyi pas trafiği, daha istekli olması, ikili mücadelelerde agresif tavrını ortaya koyması kazananı belirledi. Takım savunması ve bireysel savunmada zaman zaman başarılı olamadık. Aslında 2-0'dan 2-2'ye gelmek kolay değil ama bizim 2. golümüzden 30 saniye sonra 3. golü yedik. Trabzonspor başlama vuruşunu yaptı, üçüncü topta gol oldu. Bunu takım olarak düşünmemiz lazım. Böyle bir golü yemememiz lazım. Bu hafta çok önemli bir maça çıkacağız ve bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorundayız."





- Antrenman





Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman sahasında kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmalarıyla idmanı tamamladı.