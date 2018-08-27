Kayserispor kalesini gole kapattı





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Kayserispor, sezonun ilk 3 maçında kalesini gole kapatarak, ligde gol yemeyen tek takım oldu.

Yeni sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan Kayserispor, ligde çıktığı 3 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırırken, rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.

Sezona sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek başlayan Kayserispor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalarak 5 puan topladı.

Sarı-kırmızılı ekip, savunmadaki başarısıyla üç maçlık periyotta ligin gol yemeyen tek takımı olma başarısı gösterdi.





- Son üç sezonun en iyi başlangıcı





Ligdeki 3 maçta 5 puan toplayan Kayserispor, son üç sezonun en iyi başlangıcını yaptı.

2015-2016 sezonuna 2 beraberlik bir mağlubiyetle başlayan Kayseri ekibi, 3 haftada 2 puan toplayabilirken 2016-2017 sezonunun 3. haftası tamamlandığında 2 puanı hanesine yazdırabilmişti.

Geçtiğimiz sezon ise ilk üç hafta sonunda 4 puan toplayan sarı-kırmızılılar, kalesinde de 6 gol görmüştü.











