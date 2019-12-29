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Kayserispor Hırvat teknik adam Prosinecki ile anlaştı
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, "Anlaşmamız lig sonuna kadar. Ligde kalmamız durumunda tekrar masaya oturacağız." dedi.
Spor 29.12.2019, 21:51
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bülent Uygun'la yaşanan ayrılığın ardından görüşmeler sonucunda, teknik direktörlüğe Robert Prosinecki'nin getirildiğini belirtti.
2012-2013 sezonunda Kayserispor'un başına geçen Prosinecki, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 48 maçta 18 galibiyet yaşamıştı.
Robert Prosinecki, 2013-2014 sezonun devre arasında kulüpten ayrılmıştı.
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