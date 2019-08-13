



KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü, maddi sıkıntılar yaşadığına yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu haberlerde çeşitli iddiaların yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzde maddi sıkıntılar yaşandığından bahsedilmiş, perşembenin son gün olduğu belirtilerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve bazı oyunculara toplam 12 milyon lira ödenemez ise futbolcuların lisanslarının çıkarılamayacağına dikkat çekilmiş, bu durumda ise Kayserispor'umuzun hafta sonu oynayacağı Alanyaspor maçına altyapı ile çıkacağı ve hocamız Hikmet Karaman'ın görevi bırakacağı iddia edilmiştir.

Takımımızın maddi sıkıntı çektiği sır olmayıp her açıklamamız ve yaptığımız genel kurullarda konu açıkça dile getirilmiştir. Dışarıdan herhangi bir destek olmaksızın, TFF gelirlerinin tamamının bankalara gittiği bir ortamda sadece kulüp başkanımızın katkı ve çabasıyla birlikte yönetim kurulumuzun desteğinin hem eskiları ödemeye hem de kulübün mevcut harcamalarına yetmeyeceği aşikardır.

Diğer borçlu kulüpler ya yerel kaynaklarla borçlarını kapatmış ya da Ziraat Bankası yapılandırmasıyla bütçelerini denkleştirmişlerdir. Kayserispor'umuz halen bu imkanlara kavuşamamış, ilgililer şu veya bu sebeple ekonomik anlamda ciddi bir destek sağlayamamışlardır. Şimdikine benzer en az 7-8 krizden büyük oranda kulüp başkanımız ve yönetimin gayretleriyle çıkılmıştır."





- "Hiçbir şahıs, Kayserispor'a 'Bana ne' diyemez"





Gündeme getirilen sıkıntının yönetim açısından ilk olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Ancak bizlerin de ekonomik problemleri çözme kapasitemiz oldukça azalmış, imkanlarımız sınırlanmıştır. Bütün olumsuzluklara rağmen Sayın Valimiz, onursal başkanımız, vekillerimiz, belediye ve oda başkanlarımızın meseleye çok ciddi yaklaşarak, yönetimimizin de katkısını alarak bu problemi aşmamızı sağlayacaklarına inanıyoruz. Değerli hemşehrilerimiz ve sevgili taraftarlarımızın da beklentisinin bu yönde olduğunu biliyoruz. Kayserispor göz göre göre kaderine terk edilemez, bu şehirde yaşayan hiçbir yönetici veya Kayseri'nin ekmeğini yiyen hiçbir şahıs, Kayserispor'a 'Bana ne' diyemez." ifadelerine yer verildi.