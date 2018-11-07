Kayserispor, Galatasaray maçıyla çıkışa geçmek istiyor





KAYSERİ (AA) - Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ekonomik sıkıntılarının olduğunu, futbolcularının bunu sorun edip takımdaki huzuru bozacak davranışlarda bulunmadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında yapacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor'da antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Sağlam, Ankaragücü maçında istemedikleri bir skorun ortaya çıktığını söyledi.

İyi başladıkları maçta aldıkları 3-1'lik mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü belirten Sağlam, "Özellikle buradan Ankara'ya gidip üzülen taraftarlarımız vardı. Onların üzülmemesi için elimizden geleni yaptık ama futbolda bu türlü durumlarla zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Şimdi yapmamız gereken, Galatasaray maçına iyi hazırlanıp, 3 puanla milli takım arasına girmek ve bu arada yaşadığımız bir takım sıkıntıları giderebilmek. Aradan sonra geleceğe umutla bakmayı hedefliyoruz. Bunu yapacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın desteğiyle iyi bir mücadele ortaya koyup, alacağımız 3 puanla hem Ankaragücü maçındaki mağlubiyeti unutturmak hem de camianın, taraftarın moralini yukarı çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Ertuğrul Sağlam, Galatasaray maçı için yoğun bir çalışma yaptıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Galatasaray'ın sakat ve cezalı oyuncuları var ama bizde de eksikler var. Rakibin ne durumda olduğu tabii ki önemlidir ama esas önemli olan senin o gün nasıl bir tavır, nasıl bir mücadele, nasıl bir karakter gösterdiğindir. Bunu yapmadığın zaman 3. Lig takımları Süper Lig takımlarını yenebiliyor. Karşımızda hangi takım, nasıl bir rakip olursa olsun, sahaya çıkıp her şeyi doğru bir şekilde yapmalıyız. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Sahada tabiri caizse bir futbol kavgası yaşanacak. Bunu yaşanan çirkin olaylar anlamında söylemiyorum. Orada kora kor bir mücadele vereceğiz. Bunu yapacak yeteneğimiz, karakterimiz, yüreğimiz var."

Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili de değerlendirme yapan deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Birkaç oyuncumuzun paralarını alamadığı için oynamak istemediği, bizim de konuyla ilgili yönetime rapor verip söz konusu oyuncuların kadro dışı bırakılmalarını istediğimiz yönünde yapılan haberler var. Bunlar, kötü niyetle yapılmış yalan haberler. Ekonomik anlamda bir sıkıntının olduğu doğru ancak futbolcularımız bugüne kadar bunu problem yapıp, içeride huzurumuzu bozacak bir davranış sergilemedi. Bu haberi yapan insanlar bu takıma, bu çocuklara, bu taraftara haksızlık yapıyorlar. Bu haberleri yapmakla ellerine ne geçtiğini de anlamıyorum. Aldığımız karar sadece teknik bir karardır. O gün bu arkadaşımızı değil diğer arkadaşımızı tercih etmişizdir. Bunu başka yerlere çekmenin kimseye bir faydası olmaz. Bu işin vebali var. Bugün toparlanma günü, birlik beraberlik günü. Bazı sorunlarımızı çözüp, cumartesi gününe kadar bu takımı fiziksel, taktiksel ve zihinsel olarak maça hazırlamak zorundayız. Bu doğrultuda da söyleyebilecek bazı şeyler var ama şimdilik söylemeyelim bunları. Daha olumlu güzel şeyler düşünelim."





- Antrenman





Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda kontrol pas oyunuyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.