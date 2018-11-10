Kayserispor-Galatasaray maçından notlar

KAYSERİ (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında, Fenerbahçe maçına göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından men cezasına çarptırılan Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues, Kayserispor maçı kadrosunda yer alamadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezalı 3 futbolcunun ve Fenerbahçe maçında 11'de şans bulan Martin Linnes'in yerine Mariano Ferreira, Sofiane Feghouli, Selçuk İnan ve Maicon Pereira'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Konuk ekipte sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Fernando Reges ve Eren Derdiyok da müsabakanın kadrosuna alınmadı.

Galatasaray karşılaşmaya, Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Onyekuru, Maicon, Selçuk İnan, Feghouli, Belhanda ve Sinan Gümüş 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Muğdat Çelik yer aldı.





- Fatih Terim locada





Olaylı derbinin ardından 7 maç men cezası alan Terim, karşılaşmayı kendisine ayrılan locadan takip etti. Takımın başında sahaya yardımcı antrenör Ümit Davala çıktı.





- Kayserispor'da iki değişiklik





Kayserispor ise geçen haftadaki MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre iki değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, disiplinsiz davranışları nedeniyle yönetim kurul kararıyla kadro dışı kalan Kana Bıyık'ın yerine Cristian Sapunaru'ya, sakatlığı bulunan Levent Gülen'in yerine Olkesandr Kucher'e 11'de şans verdi.

Ev sahibi ekip, Muammer Zülfikar Yıldırım, Lopes, Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Şamil Çinaz, Rotman, Chery ve Umut Bulut ilk 11'iyle sahaya çıktı.





-Tribünler doldu





Kayserispor taraftarı, Galatasaray maçında takımını yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran ev sahibi ekibin taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Galatasaray taraftarı da takımlarını destekledi.

Galatasaraylı sporcular ısınma öncesi saha kenarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Atatürk posteri ile fotoğraf çektirdi.

Her iki takım futbolcuları Dünya Lösemi Çocuklar Haftası dolasıyla lösemi tedavisi gören çocuklarla sahaya çıkarak "Hayatımız çocuklarımız" yazılı pankartı taşıdı.

Mücadele öncesi Hakkari'de bir mühimmat deposundaki patlama sonucu şehit düşen 7 asker için saygı duruşunda bulunuldu.