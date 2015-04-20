Kayserispor-boluspor Maçının Ardından

PTT 1. Lig’in 28. haftasında Kayserispor ile Boluspor arasında oynanan ve Kayserispor’un 3-0 galip geldiği karşılaşma sonrası her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.Oynanan karşılaşma sonrası konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, “Zor bir maça çıktık. Buraya puan almak için geldik ama olmadı. Artık toparlanmamız lazım. Ligdeki yerimiz kabul edilemez. Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz” dedi.Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme ise, “Bugün gerçekten iyi bir galibiyet aldık. Boluspor güçlü bir ekipti. Kazandığımız için mutluyuz. Çok büyük bir avantaj elde ettik. Kayserispor, takımı ve mali yapısı ile süper lige layık bir ekip. İnşallah bu çalışmalar ile Kayserispor’u süper lige taşıyacağız" diye konuştu.