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Kayserili güreşçiler üçüncülük sevinci yaşadı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şekerspor güreş takımı, 23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olmanın sevincini yaşadı. Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan açıklamaya göre, Ordu’da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye...

04 Mart 2018 Pazar 18:08
Kayserili güreşçiler üçüncülük sevinci yaşadı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Şekerspor güreş takımı, 23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olmanın sevincini yaşadı.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan açıklamaya göre, Ordu’da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Kayseri Şekerspor güreş takımı, takım halinde üçüncü oldu.

Recep Kara Spor Salonu'nda 46 ilden 360 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonada, Kayseri Şekerspor 5 sıklette 8 güreşçi ile yarıştı.

Şampiyona sonrasında kulüpler arası takım sıralamasına göre İstanbul Büyükşehir Belediyespor 159 puanla birinci, Rize Çaykurspor 119 puanla ikinci ve Kayseri Şekerspor da 78 puanla üçüncü oldu.

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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