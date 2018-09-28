Kayseri'de Erciyes Kupası heyecanı

KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Erciyes Kupası Turnuvası, 4 Ekim Perşembe günü başlayacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 4-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'nda Kayseri Basketbol, Canik Belediyespor, Galatasaray, Beşiktaş, İstanbul Üniversitesi ve İzmit Belediyespor takımları mücadele edecek.

Turnuvada 4 Ekim Perşembe günü Canik Belediyespor-Galatasaray, Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi, Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

Turnuvada 5 Ekim Cuma günü Galatasaray-İzmit Belediyespor, İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor, Kayseri Basketbol-Beşiktaş, 6 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş-Canik Belediyespor, İstanbul Üniversitesi-İzmit Belediyespor, Kayseri Basketbol-Galatasaray karşılaşmaları yapılacak.