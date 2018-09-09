Kayseri Şekersporlu güreşçilerin büyük başarısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şekersporlu güreşçiler, Brezilya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Güreş ve Bosna Hersek'te düzenlenen Yıldızlar Balkan şampiyonalarında altın madalya kazandı.

Kayseri Şekerspor'dan yapılan açıklamaya göre, Brezilya'da düzenlenen Üniversiteler Dünya Güreş Şampiyonasında Kayseri Şekerspor'lu milli güreşçi Ekrem Öztürk 55 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, başarısından dolayı Öztürk'ü kutlayarak, şampiyon olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri Şekerspor'lu milli güreşçi Murat Kalkan ise Bosna Hersek'te 7-9 Eylül tarihlerinde yapılan Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda 45 kilogramda Balkan Şampiyonu oldu.

10 ülkeden güreşçinin 15-17 yaş kategorilerinde katıldığı şampiyonada Türkiye'yi 45 kilogramda temsil eden Kalkan'ın başarısı milli takım ve Kayseri Şekerspor Güreş Takımı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı.

