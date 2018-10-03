Kayseri Basketbol'a isim sponsoru





KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Kayseri Basketbol'a, Boydak Holding bünyesinde bulunan Bellona isim sponsoru oldu.

Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Yağmur, bir alışveriş merkezindeki Bellona mağazasında sponsorluk ve yeni forma tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, takıma katkısından dolayı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding'in üst yöneticisi (CEO) Alpaslan Baki Ertekin'e teşekkür etti.

Bellona ismini ön plana çıkarmak istediklerini belirten Yağmur, "Transferleri belki son bir hafta, on günde yaptık ama yine de iyi oyuncuları kadromuza kattık. Bu ismin, ilk dördün içinde olması lazım. İnşallah temsil ettiğimiz ismi buralarda göreceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ise geçen sezon hariç Kayseri Basketbol takımının sponsorluğunu kendilerinin yaptığını anımsattı.

Şehrin kültür, sanat ve spor hayatına katkı sağlamanın yükümlülükleri olduğunu ifade eden Ertekin, şunları söyledi:

"En büyüm mobilya markamız İstikbal ile Kayserispor futbol takımının 3 yıllık sponsorluğu var. İkinci büyük markamız Bellona ile de kadın basketboluna sponsor olmak istedik. Onlar da markaları ile markamızın bir araya gelmesini uygun gördüler. Basiretli tacir gibi şirket yönetmek, gerektiğinde içinden çıkmış olduğumuz toprakların sporuna, sanatına ve kültürüne sahip çıkmaktır."

Ertekin, holding bünyesinde yer alan Bellona ile Kayseri Basketbol arasında birinci yıl 1 milyon, ikinci yıl 1 milyon 250 bin lira ve üçüncü yıl ise 1 milyon 500 bin lira olmak üzere toplamda 3 milyon 750 bin liralık isim sponsorluğu anlaşması imzaladıklarını kaydetti.

Kayseri Basketbol takım kaptanı Tuğba Oral ve oyunculardan Gizem Sezer de desteklerinden dolayı Bellona'ya teşekkür etti. Tuğba ve Gizem, taraftarları takıma destek olmaya davet etti.

Konuşmaların ardından başkan Ömer Yağmur ve Yağmur ve CEO Alpaslan Baki Ertekin, sponsorluk imzalarını attı.

Toplantıya, Kayseri Basketbol Kulübü yöneticileri ve oyuncuları da katıldı.