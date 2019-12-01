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Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.

Spor 01.12.2019, 10:19
Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
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İSTANBUL (AA) - Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile teknik direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz." denildi.

Kasımpaşa, Özdeş yönetiminde ligde bu sezon 13 maçta üçer galibiyet ve beraberlik ile 7 mağlubiyet yaşadı.

#spor
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