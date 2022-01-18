Kasımpaşa maçı biletleri satışta!

Bilet satın almak için TIKLAYIN!

FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca GZT Giresunspor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan, KUZEY TRİBÜN 107 blok ve BATI TRİBÜN 125 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle, kombine sahipleriyse yerlerini başka birine transfer edebilirler.

14 Ocak Cuma günü saat 14.00‘te, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 17 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’de rakip takım hariç, tüm takım logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır.

TFF Yönetim Kurulu’nun 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin %100 olarak seyirci alınmasına dair kararına istinaden TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı istişareler sonucunda seyircilerin stadyumlara giriş şartları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerini, Hayat Eve Sığar uygulamasından paylaşıma açmaları gerekmektedir.

-T.C. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler (çift doz Covid 19 aşısı olmuş kişiler), son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile; Covid-19 geçirmiş, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma girebilirler. Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır.

-T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan aşılarını yurtdışında tamamlamış kişiler, sadece stadyum gişelerinden olmak kaydıyla genel satış günü, aşı sürecini tamamlayarak oluşturulan aşı sertifikasını stadyum bilet gişe yetkililerine ibraz etmeleri koşulu ile biletlerini pasaport numaraları ile almış oldukları elektronik kartlarına yükleterek satın alabilirler. Stadyum bilet gişe yetkilileri tarafından aşı kartının yanı sıra son aşı tarihinden 14 gün geçmiş olması kuralı ve aşı sertifikası ile pasaportun uyuşup uyuşmadığı kontrolü yapılır. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan aşılarını yurt dışında tamamlamış T.C. kimlik numarası sahibi kişiler ise İl Sağlık Müdürlüklerine giderek aşılarını HES Kodu ve T.C. kimlik numaralarına işletmeleri koşulu ile gişelerden ya da online olarak bilet alabilirler.

-Maç günleri maça giriş hakkı olan tüm bilet sahiplerine HES Kodu üzerinden tekrar sorgulama yapılacaktır. Riskli olan veya belirlenmiş kriterlere uymayan kişilerin stadyuma girişleri bloke edilecek olup, bilet sahibine sms ve e-mail ile bilgilendirme yapılacaktır. Bilet sahibi maç günü biletini gerekli kriterleri sağlayan bir başkasına transfer edebilir.

-12 yaş ve üzeri taraftarların aşı takvimini tamamlamış olması gerekmektedir.

- T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 12 yaş altındaki çocuklara Covid-19 aşı hakkı tanımlanması ve aşı takvimlerinin tamamlamasına kadar 12 yaşını tamamlamamış çocukların stadyumlara girişlerine izin verilmez.

-Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 5 (beş) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı ve HES kodu olması zorunludur.

-Seyircilerin COVID-19 kapsamında alınan kurallara uyma zorunlulukları vardır.

-Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

-Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

-Maça gelecek kişilerin stadyum girişinde HES kodları sorgulanacaktır.

-E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.

-Aslanlıyol Passolig Gişeleri çalışma Saatleri;

Hafta içi ve Hafta sonu 09.00-18.00