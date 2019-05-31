Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile yarın sözleşme imzalayacak

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kulübü, yarın teknik direktör İbrahim Üzülmez ile resmi sözleşme imzalanacağını duyurdu.
Gençlerbirliği Kulübü, dün İbrahim Üzülmez ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yarın sözleşme imzalanacağını açıkladı.
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kulübü, yarın teknik direktör İbrahim Üzülmez ile resmi sözleşme imzalanacağını duyurdu.
Gençlerbirliği Kulübü, dün İbrahim Üzülmez ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.