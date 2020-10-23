Kasımpaşa- Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Sıralamada 6 puan ve averajla 10. durumda bulunan Göztepe'nin karşılaşacağı Kasımpaşa ise 7 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

KASIMPAŞA GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI?

20. 00'da başlayacak olan Kasımpaşa - Göztepe maçını Bein Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.





Süper Lig'de rakibiyle daha önce 14 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.Kasımpaşa karşısında tek galibiyetini 1959-1960 sezonunda 4-1'lik skorla alan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da çıktığı 7 maçta sahadan 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.