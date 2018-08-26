Kasımpaşa deplasmanda galip

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.

4. dakikada Hakan Arslan'ın kaptırdığı top sonrasında Diagne'nin rakibini geçerek ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, top direğin yanından auta çıktı.

7. dakikada Emre Kılınç'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Kone'nin müsait durumda yaptığı vuruşta, top auta çıktı.

26. dakikada Rybalka'nın sağdan kullandığı korner atışında, savunmadan seken topu önünde bulan Robinho'nun ceza sahası dışında hafif sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Ramazan Köse topu kontrol etti.

31. dakikada sol kanatta topla buluşan İlhan Depe'nin kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasa hareketlenen Eduok, Uğur Çiftçi ve kalesini terk eden Ali Şaşal Vural'ın arasından sıyrıldı. Eduok, ceza alanına girmeden topu boş kaleye göndererek, takımını öne geçirdi: 0-1.

38. dakikada Ben Youssef'ten seken topu önünde bulan Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta, top auta çıktı.

65. dakikada Kone'nin pasıyla topla buluşan Robinho'nun ceza yayından vuruşunda, top kalenin üstünden auta çıktı.

67. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

70. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Kone'nin kafa vuruşunda, top direkten döndü.

79. dakikada soldan ceza alanına giren Özgür Çek'in yerden pasında altı pasta topla buluşan Diagne'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanından ağlara gitti: 0-2.

90+2. dakikada orta sahada topu alan Diagne, Douglas'ı geçerek, ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Ali Şaşal Vural'ı da geçen Diagne, topu ağlara gönderdi: 0-3.

Kasımpaşa, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Muhabir: Halife Yalçınkaya