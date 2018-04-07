Kasımpaşa, Bursa deplasmanında

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak.

Kasımpaşa, Bursa deplasmanında
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İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Lacivert-beyazlılar, ligdeki son maçında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 34 puanla 10. basamakta girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Muhabir: Süha Gür

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