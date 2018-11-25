Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

4. dakikada Eduok'un sol çaprazdan çektiği şutta Murat Yıldırım'ın ceza sahası içinde topa koluyla müdahale ettiğine hükmeden hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. 6'ncı dakikada Diagne'nin kullandığı penaltıda top, kaleci Farnolle'un solundan ağlarla buluştu: 1-0

9. dakikada Sadık Çiftpınar'ın uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Eduok'un ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Farnolle yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

16. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda Trezeguet, Ahmet Ildız'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, mücadelede ikinci kez penaltı kararı verdi. 18'inci dakikada Trezeguet'nin kullandığı penaltıda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boutaib'in pasıyla ceza sahasının uzak köşesinde meşin yuvarlağı kontrol ederek açısını düzelten Adem Büyük, plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin solundan auta gitti.

27. dakikada Kasımpaşa ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Tarkan Serbest'ten aldığı pasla ceza sahasına giren Diagne'nin dar açıdan şutunda top, kaleci Farnolle'dan geri geldi. Pozisyonu takip eden Eduok'un ceza alanında yaptığı vuruşta Sadık Çiftpınar yatarak araya girdi. Ardından oluşan karambolde Josue Sa'nın kafayla gönderdiği topu önünde bulan Diagne'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Kalan dakikalarda iki takım da rakip kalede etkili olamadı ve karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

47. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan altıpasa gönderdiği topta kaleci Farnolle yatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Dönen topta ceza sahası içinde Pavelka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

51. dakikada Boutaib'in indirdiği meşin yuvarlakla ceza sahasına giren Adem Büyük rakibinden sıyrılmak isterken top, Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpas gerisinden karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

55. dakikada Pavelka'nın pasında Evkur Yeni Malatyaspor yarı alanının ortalarında topla buluşan Eduok, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun karşı karşıya çektiği şutta kalesini terk eden Farnolle'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

57. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Eduok'un sağdan kullandığı köşe atışında arka direkte yükselen Josue Sa'nın kafa vuruşunda top, sol köşeden filelerle buluştu: 2-0

67. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Pereira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden dışarı çıktı.

81. dakikada Adem Büyük'ün yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

84. dakikada ev sahibi 3 farklı üstünlük yakaladı. Orta alanda Tarkan Serbest'ten aldığı pasla ilerleyen Diagne, ceza sahası dışında önünü boşalttıktan sonra ceza yayı içinden plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Farnolle'un solundaki direğe çarparak filelerle buluştu: 3-0

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Kasımpaşa karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Muhabir: Emre Doğan