



KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin "Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Karşımıza bambaşka bir Fenerbahçe çıkabilir. Çok dikkatli olmamız ve iyi odaklanmamız gerekiyor. Biz bütün bunların farkındayız." dedi.

Çalımbay, yeşil-beyazlı ekibin Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Süper Lig'de ilk 4 haftanın geride kaldığını ve bundan sonra kendilerini zor bir fikstürün beklediğini ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Önümüzde fikstür gereği 4 kritik maçımız var. Fenerbahçe, Kayserispor, Göztepe ve Beşiktaş. Bunlardan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı evimizde ağırlayacağız. Diğer ikisiyle de deplasmanda karşılaşacağız. Hepsinin farkındayız ve çok iyi durumda olmamız gerekiyor. Bu 4 maçta grafiğin çok çok üstüne çıkmamız lazım. Hata yapmamamız gerekiyor. Tabii ki herkes Fenerbahçe'ye farklı bakabilir. Ancak Fenerbahçe hiç öyle değil. Bizden önceki Fenerbahçe farklı. Bizden sonraki Fenerbahçe farklı olacak. Her şeyden önce yeni oyuncular transfer ettiler. Bu oyuncuların uyumu konusunda da mutlaka milli maç arasını değerlendireceklerdir. Biz de öyle yaptık. Bizim açımızdan zor bir maç olacak. Ancak ben başta taraftarımıza güveniyorum. Oyuncularıma çok güveniyorum. Yani biz önümüzdeki bu 4 maçı çok iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Tek maça odaklı düşünmüyoruz."





- "Karşımıza bambaşka bir Fenerbahçe çıkabilir"





Çalımbay, bütün takımlar için Süper Lig'in yeni başladığını vurgulayarak, "Transfer döneminin son gününe kadar bütün takımlar transfer kovaladı. Bütün takımlar transfer yaptı. Özellikle Fenerbahçe'den çok oyuncu gitti ve yerlerine de çok fazla oyuncu geldi. Onun için transfer döneminin bitmesiyle bütün takımlar oluşmuş oldu ve lig yeni başlamış oldu. Fenerbahçe'nin de önceki kaybetmiş olduğu maçlar belirleyici değildi. Bu maç, onlar için de farklı olacak. Bizimle oynayacakları için değil kime karşı oynarlarsa oynasınlar bundan sonra farklı bir Fenerbahçe olacaktır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin son 3 maçına bakıp hafife almamak gerektiğini aktaran Çalımbay, "Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Karşımıza bambaşka bir Fenerbahçe çıkabilir. Çok dikkatli olmamız ve iyi odaklanmamız gerekiyor. Biz bütün bunların farkındayız. İnşallah arkadaşlarımız milli takımlarından sakatsız dönerse iyi bir şekilde bitireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Serkan'ın milli takımdaki performansından memnunuz"





Çalımbay, kaleci Serkan Kırıntılı'nın milli takımdaki performansı hakkında ise "Serkan bence yapabileceğini yaptı. Serkan'ın büyük bir yanlışı olmadı bence. Biz, Serkan'ın hem milli takım hem de buradaki performansından memnunuz. İnşallah daha da başarılı olacaktır." ifadelerini kullandı.





- Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti





Atiker Konyaspor, Fenerbahçe ile 16 Eylül Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, daha sonra koordinasyon ve pas çalışması ile devam etti.

Petar Filipovic'in takımdan ayrı çalıştığı idmanda futbolcular, açma-germe hareketlerinin ardından 5'e 2 pas organizasyonu üzerinde durdu.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.