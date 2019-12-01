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Karate 1 Premier Lig'de Türk sporculardan 7 madalya
İspanya'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig 7. etabını Karate Milli Takımı, 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.
Spor 01.12.2019, 19:23
MADRİD (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren Karate 1 Premier Lig'in 7. etabı başkent Madrid'de düzenlendi.
2020 Tokyo olimpik puanlamada ilk sırada yer alan Uğur Aktaş, Dubai ve Şangay'dan sonra Madrid'de de birinci olarak, bu sezon Karate 1 Premier Lig'de üçüncü şampiyonluğunu elde etti.
Ferdi katada Ali Sofuoğlu, kumite 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer, kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ve kumite 55 kiloda Tuba Yakan gümüş, kumite 60 kiloda Eray Şamdan ise bronz madalya kazandı.
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