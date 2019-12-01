Karate 1 Premier Lig'de Türk sporculardan 7 madalya

MADRİD (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren Karate 1 Premier Lig'in 7. etabı başkent Madrid'de düzenlendi.

2019'un son turnuvasında tüm kategorilerde 6 kadın, 12 erkekcu ile tatamiye çıkan Karate Milli Takımı'nda kumite 84 kiloda Uğur Aktaş ve Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Takımı altın madalya aldı.Aktaş'tan ligde 3. şampiyonluk

2020 Tokyo olimpik puanlamada ilk sırada yer alan Uğur Aktaş, Dubai ve Şangay'dan sonra Madrid'de de birinci olarak, bu sezon Karate 1 Premier Lig'de üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Ferdi katada Ali Sofuoğlu, kumite 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer, kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ve kumite 55 kiloda Tuba Yakan gümüş, kumite 60 kiloda Eray Şamdan ise bronz madalya kazandı.