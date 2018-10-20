Kapadokya Ultra Trail yarışı başladı

Argeus Travel Events tarafından düzenlenen ve bu yıl beşincisi yapılan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 741 sporcunun katılımıyla Ürgüp ilçe merkezinden start aldı.

Dünyanın yerli-yabancı en önemli patika koşucularının da katıldığı bu yarışmaya 75 ülkeden 2 bin sporcu uzun parkur 119 kilometrede, orta parkur 63 kilometrede ve kısa parkurda 38 kilometrede yarışıyor.

Organizasyon sorumlusu Aydın Ayhan Güney, “Kapadokya ultra trail bu yıl 5.si düzenlenen bir ultra maraton yarışı, Kapadokya’nın bütün doğal güzelliklerini, bütün vadilerinin geçildiği 120 kilo metrelik olan bir yarış. Dünyanın en büyük 21 yarışından biri olarak gösterilen bir yarış bu yıl yüzde 45’i yabancı olmak üzere 2 bin sporcu kaydıyla başladık. Şu anda 63 kilometre ve 110 kilometre koşularının startını verdik” dedi.