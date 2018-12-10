Kaman'da futbol turnuvası düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce liseler arasında futbol turnuvası gerçekleştirildi.

İlçe genelinde toplam 6 okulun katıldığı turnuvada, çekişmeli karşılaşmalar sonunda Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Sibel Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, liselerde eğitim gören gençlerin kaynaşması amacıyla farklı etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Onların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayan Koç, "Kasım ayı boyunca devam edecek futbol müsabakaları ile de hem ilçemiz hem de ülkemiz için yetişecek genç sporculara destek olabilmek adına faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.

Koç, öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla turnuvanın tertip edildiğini vurgulayarak, turnuvadan güzel sonuçlar alınacağını ümit ettiğini dile getirdi.

Şampiyonada, Kaman İmam Hatip Lisesi ikinciliği, Türk Telekom Osman Kulaksız Tarım Meslek Lisesi ise üçüncülüğü elde etti.