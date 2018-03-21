Kahramankazan'da başarılı kadın sporcular ödüllendirildi

ANKARA (AA) - Kahramankazan'da branşlarında başarılı olan kadın sporcu, antrenör ve yöneticiler ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sporda En İyiler Ödül Töreni, ilçedeki bir otelde yapıldı.

Törende, farklı branşlardaki milli sporcular İrem Yaman, Mizgin Ay, Neslihan Kavas, Defne Coşkun, Emine Sezgünsay, İlke Özyüksel, Şerife Alperi Onar, Derya Çayırgan, Neşe Şahin, Gülcan Tüfek, Berfin Kara, Yağmur Güçlü, Başak Nida Karaevli, Naz Şibil ile bocce antrenörü Seda Kabakçı, BOTAŞ Basketbol Kulübü Yöneticisi Ezgi Koç, Başkent Spor Kulübü Başkanı Sema Göktaş'a ödülleri verildi.



Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Türkiye Halter Federasyonu As Başkanı Alparslan Aras, Türkiye Badminton Federasyonu As Başkanı İmbat Muğlu ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Bu arada Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de spora ve sporculara verdiği destek dolayısıyla jüri özel ödülüne layık görüldü.