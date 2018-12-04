Kağıt toplayıcılığından milli takıma

AMASYA (AA) - Gaziantep'te 14 yaşında sokaklarda kağıt toplarken, beden eğitimi öğretmeni sayesinde salon hokeyiyle tanışan Salih Gündüz, bu spor dalındaki peformansıyla hayatındaki tüm zorlukları yendi.

Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Salih Gündüz'ün hayatı, kağıt toplayıcılığı yaparken başladığı hokeyle değişti.

Liseye geçtiğinde ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için sokaklarda kağıt toplayıp, okul harçlığını çıkarmak zorunda kalan Salih, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı salon hokeyinde başarıyı yakalayıp, milli sporcu oldu.

Amasya'da 21 Yaş Altı Salon Hokeyi Milli Takımı'nın kampına katılan Salih Gündüz, yaşam öyküsünü AA muhabiriyle paylaştı.

Salih: Ailem terzi olarak çalışmamı istedi

Hiç bilmediği bir spora başlayıp, başarılı olduğunu ve hayatındaki bütün zorlukları hokey sayesinde yendiğini belirten Salih, ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için okul ile iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda kaldığını anlattı.

Ortaokulu bitirdiğinde, eğitimine devam edememe durumuyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan milli sporcu, "Ailem, ortaokulu bitirince terzi olarak çalışmamı istedi. Ben okula gitmek için ısrar ettim. Babamın maddi durumu iyi değildi. Okula gitmemi kabul etti ama, 'Sınıfta kalırsan, okuldan alırız.' dedi. Liseye geçince, hem okula gittim hem de harçlığımı kazanıp aileme destek olabilmek için kağıt toplamaya başladım. Bu arada beden eğitimi öğretmenimiz sayesinde hokeyle tanıştım. Sokakta kağıt toplarken hiç bilmediğim bir spora başlayıp, başarılı oldum ve hayatımdaki bütün zorlukları hokey sayesinde yendim. Hokey benim hayatımı değiştirdi." şeklinde konuştu.

Milli takıma yükseldikten sonra hayatında önemli bir değişim yakaladığını vurgulayan Salih, zorluklar içerisinde başladığı lise öğrenimini bitirip üniversiteyi kazandığını, devletin milli sporculara verdiği bursla ve hokeyden elde ettiği kazançla geçimini sağlayıp, ailesine destek olduğunu aktardı.

"Ülkeme borcumu ödemek istiyorum"

Hedefinin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurgulayan Salih, şunları kaydetti:

"2016 senesinde 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda başladım. Üç senedir milli takımlardayım. Hedefim ilk önce daha iyi bir sporcu olup, Avrupa takımlarında oynayabilmek, oradaki sporcuların seviyesine çıkabilmek. Sonra da iyi bir antrenör olup, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Milli takım bana maddi ve manevi çok şey kattı. Ülkeme borcumu ödemek istiyorum. İnşallah ileride çok iyi bir antrenör olup, çok başarılı sporcular yetiştireceğim. Ben hem milli sporcu olarak hem de bir antrenör okulu öğrencisi olarak herkese spor yapmayı tavsiye ediyorum."

Antrenör Kanık: Emeğinin karşılığını alıyor

Milli takım antrenörü Mehmet Kanık, Salih Gündüz'ün son derece yetenekli bir sporcu olduğunu dile getirdi.

Kendisiyle uzun süredir çalıştıklarını aktaran Kanık, şu görüşlerini aktardı:

"Salih yetenekli bir sporcu. Bu yolda hiçbir sıkıntısı olmadan devam ediyor. Geçen sene A Milli Takım kampında beraberdik. Bu sene de 21 Yaş Altı Takımı'nda beraberiz. Salih, küçük yaşlardan beri sıkıntı çekerek büyüyen bir kardeşimiz. Yıllardır bizimle birlikte ve kendini her konuda geliştirdiğine yaşayarak şahit oluyoruz. Salih liseye başladığında okul ve iş hayatını birlikte götürmeye çalıştı. Hem antrenmanlara gitti hem kağıt topladı hem de okula devam etti. Zorluklar çekti ama emeğinin karşılığını alıyor. Çalışkan ve ahlaklı bir sporcu. Hedeflerini yüksek tutuyor. İnşallah hedeflerine ulaşacağına inanıyoruz."