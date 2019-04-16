Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

- Çukurova Basketbol: 101 - OGM Ormanspor: 53

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sinem Tetik, Fatih Güler, Göksun Öz

Çukurova Basketbol: Bone 17, Gökşen Fitik, Pelin Derya Bilgiç 17, Gray 14, Ndour 21, Şaziye İvegün Üner 3, Mestdagh 12, Sevgi Uzun 5, Meltem Avcı 12

OGM Ormanspor: Dila Aşkın 2, Nilay Kartaltepe 8, Naile Çırak 2, Ruzickova 19, Damla Gezgin 9, Ladin Özel, Gardner 8, Özge Kavurmacıoğlu 5

1. Periyot: 28-7

Devre: 44-28

3. Periyot: 80-38


MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Çukurova Basketbol, sahasında OGM Ormanspor'u 101-53 yendi.

Çukurova Basketbol, toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride 1-0 öne geçerek avantaj yakaladı.


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