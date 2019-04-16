Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Keseratar, Murat Ciner, Yiğit Gönültaş
BOTAŞ: Büşra Akbaş, Melis Gülcan 5, Olcay Çakır Turgut 6, Cuic 21, Williams 14, Sehernaz Çidal 5, Kübra Erat, Garrick, Hatice Pelin Gülçelik
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 8, Burcu Çiğil 3, Petronyte 12, Walker 13, Anderson 13, Melis Talay 6, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Cado 3, Melisa Korkmaz
1. Periyot: 17-13
Devre: 23-23
3. Periyot: 33-46
ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda BOTAŞ'ı 61-51 mağlup ederek 1-0 öne geçti.
Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 19 Nisan Cuma günü Mersin'de oynanacak.