Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

- BOTAŞ: 51 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 61

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
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Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Murat Ciner, Yiğit Gönültaş

BOTAŞ: Büşra Akbaş, Melis Gülcan 5, Olcay Çakır Turgut 6, Cuic 21, Williams 14, Sehernaz Çidal 5, Kübra Erat, Garrick, Hatice Pelin Gülçelik

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 8, Burcu Çiğil 3, Petronyte 12, Walker 13, Anderson 13, Melis Talay 6, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Cado 3, Melisa Korkmaz

1. Periyot: 17-13

Devre: 23-23

3. Periyot: 33-46


ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda BOTAŞ'ı 61-51 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 19 Nisan Cuma günü Mersin'de oynanacak.


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