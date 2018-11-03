Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Gündoğdu Adana Basketbol: 79 - OGM Ormanspor: 81

Kadınlar Basketbol Süper Ligi
banner230


Salon: Menderes

Hakemler: Sertan Kırklar, Yiğit Emre Şimşek, Murat Danışan

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 26, Manolya Kurtulmuş 17, Zeynep Öykü Kalbisağde, Malashenko 8, Ervin 17, Marginean 11, Bouthors, Sevgi Tonguç

OGM Ormanspor: Copper 19, Nilay Kartaltepe 9, Özge Kavurmacıoğlu 6, Gardner 16, Henry 14, Naile Çıplak 6, Ruzickova 8, Damla Gezgin, Miray Şahin Yıldırım 3

1. Periyot: 21-18

Devre: 40-36

3. Periyot: 61-60

Beş faulle çıkan: 34.44 Bouthors (Gündoğdu Adana Basketbol)


ADANA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 81-79 yendi.

YORUM EKLE
Gönder