Salon: Menderes
Hakemler: Sertan Kırklar, Yiğit Emre Şimşek, Murat Danışan
Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 26, Manolya Kurtulmuş 17, Zeynep Öykü Kalbisağde, Malashenko 8, Ervin 17, Marginean 11, Bouthors, Sevgi Tonguç
OGM Ormanspor: Copper 19, Nilay Kartaltepe 9, Özge Kavurmacıoğlu 6, Gardner 16, Henry 14, Naile Çıplak 6, Ruzickova 8, Damla Gezgin, Miray Şahin Yıldırım 3
1. Periyot: 21-18
Devre: 40-36
3. Periyot: 61-60
Beş faulle çıkan: 34.44 Bouthors (Gündoğdu Adana Basketbol)
ADANA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 81-79 yendi.