Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Bellona Kayseri Basketbol: 57 - OGM Ormanspor: 68

Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Fatih Güler, Abdullah Koputan, Nihat Çetin

Bellona Kayseri Basketbol: Meryem Gültekin, Armstrong 9, Ezgi Manlacı 6, Anderson 21, Ivankovic 5, Miljkovic 2, Gizem Sezer 6, Gamze Takmaz 6, Tuğba Oral 2

OGM Ormanspor: Copper 19, Nilay Kartaltepe 9, Gardner 15, Ruzickova 7, Henry 4, Dila Aşkın 4, Özge Kavurmacıoğlu, Damla Gezgin 6, Miray Şahin, Özge kavurmacıoğlu 4

1. Periyot: 17-22

Devre: 27-33

3. Periyot: 44-50


KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında OGM Ormanspor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 68-57 yendi.


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