Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Fatih Güler, Abdullah Koputan, Nihat Çetin
Bellona Kayseri Basketbol: Meryem Gültekin, Armstrong 9, Ezgi Manlacı 6, Anderson 21, Ivankovic 5, Miljkovic 2, Gizem Sezer 6, Gamze Takmaz 6, Tuğba Oral 2
OGM Ormanspor: Copper 19, Nilay Kartaltepe 9, Gardner 15, Ruzickova 7, Henry 4, Dila Aşkın 4, Özge Kavurmacıoğlu, Damla Gezgin 6, Miray Şahin, Özge kavurmacıoğlu 4
1. Periyot: 17-22
Devre: 27-33
3. Periyot: 44-50
KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında OGM Ormanspor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 68-57 yendi.