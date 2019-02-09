Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Mustafa Akıllıoğlu, Murat Danışan
Galatasaray: Sinem Ataş, Farhiya Abdi 7, Jefferson 27, Şerife Alperi Onar 5, Eda Şahin, Işıl Alben 14, Macaulay 11, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz 7, Grigalauskyte 3
OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 18, Henry 10, Copper 18, Damla Gezgin 6, Miray Şahin 3, Gardner 4, Naile Çırak, Özge Kavurmacıoğlu, Ruzickova 12
1. Periyot: 13-24
Devre: 39-37
3. Periyot: 54-53
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, sahasında OGM Ormanspor'u 74-71 mağlup etti.