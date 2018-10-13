Salon: Ankara
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Hüseyin Çelik, Nihat Çetin
BOTAŞ: Cuic 9, Olcay Çakır Turgut 5, Melis Gülcan 4, Kübra Erat 19, Williams 16, Jewell Loyd 14, Erdenay Topçu, Büşra Akbaş 6, Sehernaz Çidal 6
İstanbul Üniversitesi: İlayda Güner 12, Watkins 19, Feride Şevval Akalan 2, Kardelen Gezgin 1, Fall 6, Yasemin Güneş 7, Meltem Topaloğlu, Eylül Minez, Hande Güven 2, Şuğranur Hatice Sönmez
1. Periyot: 18-14
Devre: 43-28
3. Periyot: 61-35
ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında BOTAŞ, İstanbul Üniversitesi'ni 79-49 yendi.