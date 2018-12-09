Salon: Antakya
Hakemler: Ergin Sarı, Hüseyin Çelik, Nazlı Çisil Güngör
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 13, İlsu Darıcıoğlu 5, Snytisina 10, Cansu Köksal 8, Merve Aydın 8, Ben Abdelkader 13, Johnson 16
OGM Ormanspor: Copper 21, Nilay Kartaltepe, Naile Çırak, Gardner 15, Özge Kavurmacıoğlu 3, Henry 13, Ruzickova 6, Damla Gezgin 4, Miray Şahin Yıldırım 8
1. Periyot: 12-21
Devre: 38-40
3. Periyot: 61-53
Beş faulle çıkan: 24.55 Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 73- 70 yendi.