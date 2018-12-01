Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- OGM Ormanspor: 95 - İstanbul Üniversitesi: 53

Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Egemen Ercan, Nihat Çetin, Emir Can Özkan

OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 3, Gardner 21, Özge Kavurmacıoğlu 11, Henry 11, Damla Gezgin 15, Ruzickova 15, Naile Çırak 8, Ladin Özel 7, Havanur Yılmaz 2, Miray Şahin Yıldırım 2

İstanbul Üniversitesi: Watkins 4, Kardelen Gezgin 4, Feride Şevval Akalan 18, İlayda Güner 13, Fall 5, Gülse Uğur 4, Yasemin Güneş 3, Meltem Topaloğlu 2, Suğranur Hatice Sönmez, Eylül Minez

1. periyot: 18-8

Devre: 38-22

3. periyot: 65-29


ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği İstanbul Üniversitesi'ni 95-53 yendi.


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