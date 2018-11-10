Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Bellona Kayseri Basketbol: 95- Gündoğdu Adana Basketbol 87

Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: Kadir Has

Hakemler: Tahsin Kuzu, Umut Özgün Ergün, Ahmet Murat Arıkanlı

Bellona Kayseri Basketbol: Meryem Gültekin, Armstrong 9, Ezgi Manlacı , Anderson 29, Ivankovic 15, Miljkovic 9, Gizem Sezer 2, Gamze Takmaz 12, Tuğba Oral 19

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 22, Manolya Kurtulmuş 6, Malashenko 7 , Ervin 11, Marginean 24, Bouthors 13, Sevgi Tonguç, Fatma Nur Karakaş 4,

1. Periyot: 27-17

Devre: 45-39

3. Periyot: 67-61

Normal süre: 81-81


KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, konuk ettiği Gündoğdu Adana Basketbol'u uzatmalarda 95-87 yendi



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