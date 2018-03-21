Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde play-off programı açıklandı





İSTANBUL (AA) - Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde play-off programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, tarafsız sahada oynanacak play-off maçlarının çift devreli lig usulüne göre yapılacağı bildirildi.

Kadınlar 2. Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Alg Spor, Hakkarigücü, Fomget Gençlik ve Spor, Alpler Gençlik ve Spor takımlarının mücadele edeceği play-off turunun birinci etabının, 31 Mart-3 Nisan'da Nevşehir'de oynanacağı kaydedildi. İkinci etap müsabakalarının ise 12-15 Nisan'da Malatya'da yapılacağı aktarıldı.

Play-off grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar Kadınlar 1. Ligi'ne yükselecek. Play-off grubunu lider tamamlayan takım, 2017-2018 sezonu Kadınlar 2. Ligi şampiyonu olacak.