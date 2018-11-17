Kadın güreşinde yükseliş sürüyor

ANKARA (AA) - Kadın güreşçiler, bu yıl katıldıkları uluslararası şampiyonalarda önemli başarı elde etti.

Milli güreşçi Buse Tosun'dan altın madalya'Yapamazsın bırak' diyenlere inat dünya üçüncüsü olduKadın milli güreşçiler Balkan şampiyonuKadın Güreş Milli Takımı bir ilke imza attı'Toplam madalya sıralamasında dördüncü olduk'

Son olarak Romanya'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda Buse Tosun altın, 76 kiloda ise Ayşegül Özbeğe gümüş madalya aldı. Türkiye, geçen yılki Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nı kadınlarda 1 altın madalyayla tamamlamıştı.

Kadın Milli Takımı, bu yıl katıldığı 5 önemli şampiyonada 9 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 20 madalya elde etti.

Milli sporcular, Avrupa Şampiyonalarında büyüklerde 2 altın ve 3 bronz, 23 yaş altında 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak, takım halinde üçüncü oldu.

Dünya şampiyonalarında büyüklerde 2 gümüş ve 1 bronz, 23 yaş altında birer altın ve gümüş madalya alan kadın güreşçiler, Akdeniz Oyunları'nı da 4 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: Ne kadar gurur duysak az

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana kadın güreşine ayrı bir önem verdiklerini belirterek, "Kadın güreşçilerimizle ne kadar gurur duysak az. Bugün gelinen noktayı hayal bile edemeyenler vardı. Ama bizler bu teknik heyete ve güreşçilerimize sonuna kadar inandık. Onlara her türlü desteği verdik. Onlar da yüzümüzü kara çıkarmadılar." ifadelerini kullandı.

Kadın güreşçilerin 2018'e damga vurduğunu anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"9 kez İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı göndere çektirdiler. Artık 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 2 yıldan az bir süre kaldı. Her şampiyonada tarih yazan Kadın Milli Takımımızın 2020 Tokyo'da da tarih yazıp, olimpiyat şampiyonlukları yaşayacağına gönülden inanıyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm teknik heyet ve güreşçilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ise başta federasyon başkanı Musa Aydın olmak üzere başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Artık kadın güreşinde dünyada söz sahibi ülkelerden biriyiz. Tek bir hedefimiz var, olimpiyat şampiyonları çıkartmak." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar