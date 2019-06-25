Kadın basketbolunun Avrupa şampiyonları

İSTANBUL (AA) - Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz'da 37'ncisi düzenlenecek Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın tarihinde, kupayı en fazla 21 defayla Sovyetler Birliği kazandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı iki ülkenin ortak düzenleyeceği şampiyonanın tarihine, dağılana kadar Sovyetler Birliği damga vurdu.

İlki, 1938 yılında Roma'da düzenlenen şampiyonayı, ev sahibi İtalya kazandı. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle ara verilen şampiyona, 1950'de tekrar düzenlenmeye başlandı.

Sovyetler Birliği, 1950-1991 döneminde düzenlenen 22 şampiyonanın 21'inde altın madalyaya uzandı. Sadece 1958'de Polonya'da düzenlenen şampiyonada Sovyetler Birliği, finalde Bulgaristan'a kaybetti.

Türkiye'nin 2 madalyası var

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na tarihinde 8. kez katılacak Türkiye'nin iki madalyası bulunuyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı 2011'de ikinci olarak gümüş, 2013'te ise üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

İspanya ve Rusya'nın üçer şampiyonluğu var

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra düzenlenen 13 turnuvada, en fazla şampiyonluğa İspanya ve Rusya ulaştı.

Rusya, 2003, 2007 ve 2011'de olmak üzere 3 altın madalya kazandı.

2017 yılında düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan İspanya, 1993 ve 2013'te de zirveye çıkmıştı.

Şampiyonada Rusya ve İspanya'yı iki şampiyonluka Fransa takip etti. Turnuva tarihinde Sırbistan, Çekya (Eski adı Çek Cumhuriyeti), Polonya, Litvanya ve Ukrayna'nın da birer şampiyonluğu bulunuyor.

Letonya ikinci, Sırbistan ilk kez ev sahibi

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na Letonya ikinci, Sırbistan ise ilk kez ev sahipliği yapacak.

Organizasyonu, tarihte ikinci kez iki ülke ortaklaşa düzenleyecek.

Şampiyonayı 2009'da ilk kez düzenleyen Letonya, ikinci kez ev sahipliğini üstlendi. Başkent Riga'da A ve B Grubu maçları ile ikinci turdaki iki maç oynanacak.

Tarihinde ilk kez şampiyonaya ev sahipliği yapacak Sırbistan'da ise heyecan başkent Belgrad, Niş ve Zrenjanin şehirlerinde yaşanacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı C Grubu maçları Niş'te oynanacak. D Grubu maçları ise Zrenjanin'de yapılacak. Bu iki şehir ikinci turda ise birer maça ev sahipliği yapacak.

Çeyrek final, yarı final ve final maçları ise başkent Belgrad'da oynanacak ve 37. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın galibi belli olacak.

Muhabir: Erkan Tiryaki



