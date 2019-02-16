Kadıköy'de kazanan yok

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
11. dakikada Dirar'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Zajc'ın sol ayağıyla arka direğe vuruşunda kaleci Serkan topu son anda çeldi. Atağın devamında Atiker Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.
36. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Skrtel'in orta sahadaki hatasıyla topu kapan Milosevic, topu arkadan bindiren Fofana'ya aktardı. Rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla savunmanın üzerine giden Fofana'nın, Sadık Çiftpınar'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girerek arka direğe yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
43. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Slimani'nin kafa vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.
45+1. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Dirar'ın sağdan etkili ortasına ön direkte şık bir dokunuş yapan Jailson'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.İkinci yarı
48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Valbuena, topu altıpasın soluna koşu yapan Slimani'ye aktardı. Slimani'nin tek pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Zajc, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.
67. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşuna altıpasın önünde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
70. dakikada Dirar'ın sağdan etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Ayew'in kafa vuruşunda kaleci Serkan topu son anda kornere çeldi.
72. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Volkan topu iki hamlede kontrol etti.
82. dakikada Dirar'ın etkili ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
Muhabir: Süha Gür